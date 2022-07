Atelier théâtre et danse pour amateurs Weiterswiller Weiterswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Stage du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 à Weiterswiller, gratuit et ouvert à tous Vidal BINI – Théâtre du Marché aux Grains / Perrine MAURIN – compagnie les patries imaginaires Stage organisé par le Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller et la compagnie les patries imaginaires dans le cadre du dispositif de soutien aux résidences artistiques de la Région Grand Est (2020/2023) et dans le cadre du C.R.I. (Centre de Recherche pour l'Improvisation). Perrine MAURIN, metteure en scène de théâtre, artiste-compagnon cette saison, propose un nouveau volet de sa résidence longue HABITER, de retour à Weiterswiller, elle animera cette fois, avec Vidal BINI, chorégraphe et directeur du Théâtre du marché aux Grains, un stage d'une semaine ouvert à tous et gratuit. Ils proposent de travailler sur la cohésion de groupe avec des techniques d'improvisation, des textes et du mouvement. L'atelier se déroule à l'intérieur et l'extérieur dans les espaces publics de la commune de Weiterswiller. Il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué le théâtre et la danse. Le stage aura lieu du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 de 10h à 17h, repas tiré du sac. Inscription obligatoire avant le 1er août. contact et informations : 03 88 70 94 08 / contact@theaboux.eu ou perrine@patriesimaginaires.net

