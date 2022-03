Atelier théâtre en duo Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union Cet atelier théâtre en duo invite à un moment privilégié avec son enfant par le biais de jeux créatifs, imaginatifs, empruntés au théâtre. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi. Dans la bonne humeur et des rires, de petits jeux permettront de créer une petite bulle de bien être pour une ouverture vers l’autre, les autres. RDV au CSC de Sarre-Union, animé par Gilles de la Grange aux paysages, inscription obligatoire au 03 88 00 22 15,

