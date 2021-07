Atelier théâtre en alsacien Villé, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Villé.

Villé Bas-Rhin Villé

EUR Isabelle Grussenmeyer, auteur-compositeur-interprète et comédienne, propose des activités théâtrales et musicales ludiques en alsacien pour les enfants à partir de 10 ans. C’est l’occasion d’apprendre des textes et chansons en dialecte et de se mettre en scène dans les petites saynètes.

+33 3 88 58 93 00

