Atelier Théâtre du Phoenix : « 214 rue Tournefort »

Drôme EUR 6 6 Comédie mis en scène par Roland Mathieu.

Pour ce dernier spectacle, le refuge de l’espoir (SPA) tiendra un stand devant l’Abbaye afin de récolter des dons pécuniers et matériels (draps, couvertures, croquettes pour chiens, chats….). Merci pour eux ! +33 4 75 98 25 73 Bouchet

