Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller

2023-05-05 – 2023-05-05 0 EUR Théâtre du Marché aux Grains / Lycée Adrien Zeller Pratiques artistiques / théâtre L’an passé, les lycéens avaient découvert la tragédie grecque, et avaient embarqué les spectateurs dans une présentation extraordinaire d’Agamemnon d’Eschyle. Cette année, tout au contraire, ils vont se lancer dans la lecture et la représentation de pièces contemporaines. Que montreront-ils aux spectateurs ? L’année sera faite de découvertes, de surprises, de revirements, de projets, d’abandons, et de choix. Mais surtout de travail collectif, d’essais, d’improvisations, de motivation mutuelle, de poésie, de création : une anneée de jeu de théâtre ! Pour leur plaisir, et celui de leur spectateurs. L’an passe´, les lyce´ens avaient de´couvert la trage´die grecque, et avaient embarque´ les spectateurs dans une pre´sentation extraordinaire d’Agamemnon d’Eschyle. Cette anne´e, tout au contraire, ils vont se lancer dans la lecture et la repre´sentation de pie`ces contemporaines. dernière mise à jour : 2022-10-25 par

