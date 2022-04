Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller de Bouxwiller : AGAMEMNON d’Eschyle Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

vendredi 29 et samedi 30 avril 2022 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë, 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER pratiques artistiques / théâtre Cette année les élèves de l’atelier théâtre du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller, emmenés par leur professeure de lettres Élisabeth ROTH et le comédien Rémi BRENIERE, vous présentent la pièce AGAMEMNON, tragédie grecque d’Eschyle (représentation datée de 458 av. J.-C.). « Agamemnon, parti pour Troie depuis dix ans avec l’armée grecque, revient vainqueur. Clytemnestre et Égisthe, qui se sont aimés en son absence, ont tramé un complot… » Artiste intervenant : Rémi BRENIERE Professeure chargée de l’atelier : Élisabeth ROTH Avec en jeu : les élèves du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller Régie : Olivier MEYER entrée libre / plateau réservations indispensables (même pour les parents d’élèves) : 03 88 70 94 08 / [contact@theaboux.eu](mailto:contact@theaboux.eu) Plus d’informations sur l’atelier : [[http://theaboux.eu/atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller-3/](http://theaboux.eu/atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller-3/)](http://theaboux.eu/atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller-3/)

