Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller Bouxwiller, 29 avril 2022, Bouxwiller.

Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller Bouxwiller

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-30

Bouxwiller Bas-Rhin

0 EUR L’atelier théâtre du lycée Adrien Zeller est l’origine du Théâtre du Marché aux Grains. Au début des années 70, c’est avec sa collègue Christiane STROË, qui anime le Club théâtre, que Pierre DIEPENDAËLE, alors enseignant, se lance dans l’aventure de la création théâtrale. Devenu artiste professionnel, il animera longtemps, avec passion, l’atelier de pratique artistique théâtre au lycée.

Bien d’autres professeurs ont suivi la voie de Christiane STROË, et aujourd’hui c’est Élisabeth ROTH, professeure de lettres, qui emmène chaque année les élèves dans une pratique du théâtre, des techniques de la voix et du jeu. Avec le comédien Rémi BRENIERE, artiste professionnel intervenant dans l’atelier et compagnon de route de longue date, ils choisissent des auteurs, des textes, et mettent en scène une pièce qu’ils présentent au public.

Dans cette dernière étape se cristallisent toutes les expériences, les découvertes et le travail des répétitions. Dans la rencontre avec le public se révèlent toutes les émotions et les sensations qui émergent seulement quand on monte sur scène. Dans ces moments de partage se joue aussi l’aventure d’un groupe de jeunes adultes qui prennent ensemble le plaisir de leurs expressions individuelles et collectives.

C’est à cet instant si particulier de la vie d’un atelier artistique, celui des représentations, que la joyeuse troupe vous invite pendant ces deux soirées !

Artiste intervenant : Rémi BRENIERE

Professeure chargée de l’atelier : Élisabeth ROTH

Avec en jeu : les élèves du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller

Régie : Olivier MEYER

