L’ombromanie est de retour à Hugo-Pratt ! Cette pratique consiste à créer des ombres projetées sur un écran. En positionnant habilement ses doigts ou en utilisant de petits morceaux en carton découpé, l’artiste créée des ombres évoquant des animaux ou des personnages. Les participants à ces ateliers sont automatiquement inscrits à l’une des séances de lectures entre ombre et lumière. Binômes adulte/enfant dès 6 ans

Dans la limite des places disponibles.

Venez vous essayer en famille à l’ombromanie ! L’art de créer des ombres et de les projeter pour se raconter des histoires. Médiathèque Hugo-Pratt 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

