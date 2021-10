ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES Château-Gontier-sur-Mayenne, 30 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES 2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 15:30:00 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Rassembler tous les âges et tous les visages ayant la curiosité de dialoguer de l’intérieur avec leurs corps en plongeant en un premier temps dans une découverte de mouvements et de sensations entre échauffement du corps et des sens. Puis goûter à cette énergie propre à chacun, celle qui nous porte; à cette singularité qui fait que chaque mouvement nous est propre et nous différencie de l’autre. Finir sur une composition de mouvement/danse autour d’un objet du quotidien, une chaise pour réunir et rassembler tous ces corps dans un même élan.

Pause repas de 12h à 13h30, repas non inclus

Tout public à partir de 7 ans

Nombre de places limité, sur inscription. Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « Des bords de soi ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Collectivement, à partir d’une approche corporelle et de techniques circassiennes, la compagnie L’MRG’ée nous invite à expérimenter le mouvement.

