Atelier théâtre d’ombres avec Manoeuvres chez Kontainer Angresse, jeudi 28 mars 2024.

Atelier théâtre d’ombres avec Manoeuvres chez Kontainer Angresse Landes

« Marine Midy, metteuse en scène, et Júlia Kovacs, marionnettiste de la cie Manœuvres vous proposent de vous initier au travail d’ombres et de matières que la cie développe.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans jusqu’à 77 ans

Sur inscription lekontainer40@gmail.com

PAF atelier 5€ + 5€ d’adhésion

ATELIER MANŒUVRES

« Marine Midy, metteuse en scène, et Júlia Kovacs, marionnettiste de la cie Manœuvres vous proposent de vous initier au travail d’ombres et de matières que la cie développe.

Grâce à différentes techniques d’ombres projetées et rétro-projetées, nous vous invitons à créer un personnage articulé, à fabriquer et à découper sa silhouette (plusieurs matières vous seront présentées).

Puis, nous vous proposerons de lui donner vie, en découvrant les techniques de manipulations et de le mettre en scène dans une petite histoire, en explorant divers supports de projection ».

Marine et Júlia se rencontrent en 2014 sur un festival de marionnette à Jakarta, dès ce moment-là, elles collaborent ensemble sur leurs spectacles respectifs en France et en Indonésie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00

chez Kontainer 1074, route de Capbreton,

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine lekontainer40@gmail.com

L’événement Atelier théâtre d’ombres avec Manoeuvres Angresse a été mis à jour le 2024-03-18 par OTI LAS