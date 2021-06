Châtel-Censoir Châtel-Censoir Châtel-Censoir, Yonne Atelier théâtre des enfants Châtel-Censoir Châtel-Censoir Catégories d’évènement: Châtel-Censoir

Yonne

Atelier théâtre des enfants Châtel-Censoir, 25 juin 2021-25 juin 2021, Châtel-Censoir. Atelier théâtre des enfants 2021-06-25 – 2021-06-25

Châtel-Censoir Yonne EUR Spectacle de l’atelier théâtre des enfants organisé par les Zentrops. Spectacle de l’atelier théâtre des enfants organisé par les Zentrops.

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Censoir, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtel-Censoir Adresse Ville Châtel-Censoir