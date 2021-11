Ambérieu-en-Bugey Centre social le Lavoir Ain, Ambérieu-en-Bugey Atelier théâtre – Cyrano de Bergerac Centre social le Lavoir Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre à Centre social le Lavoir

Participez à des ateliers théâtre gratuits et ouverts à tous au Centre Social Le Lavoir en partenariat avec Dynacité et ThéâtriCité ! Participez à une pièce de théâtre inspirée de la vie de votre quartier, votre ville et à une représentation en juin 2022. Nouveauté cette année, vous serez également acteur d’une websérie ! ?La pièce de cette année : Cyrano de Bergerac ? ?ℹ️ Réunion d’information le jeudi 18 novembre 2021 au Centre social Le Lavoir de 13h30 à 16h. Puis début des ateliers tous les jeudis aux mêmes horaires à partir du 2 décembre ? Plus d’informations au 06 80 84 25 56 ou par mail ([alicia.laveau@cslelavoir.fr](mailto:alicia.laveau@cslelavoir.fr)) Adresse : 2 Place Pierre Sémard 01500 Ambérieu en Bugey

2021-11-18T13:30:00 2021-11-18T16:30:00;2021-12-02T13:30:00 2021-12-02T16:30:00;2021-12-09T13:30:00 2021-12-09T16:30:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T16:30:00

