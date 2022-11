Atelier théâtre avec la Cie Didascalie

Atelier théâtre avec la Cie Didascalie, 3 novembre 2022, . Atelier théâtre avec la Cie Didascalie



2022-11-03 – 2022-11-03 Atelier théâtre avec la Cie Didascalie

Tous les jeudis de 18h30 à 21h Atelier théâtre avec la Cie Didascalie

Tous les jeudis de 18h30 à 21h dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville