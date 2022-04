Atelier théâtre autour du thème du loup Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Atelier théâtre autour du thème du loup Pleurtuit, 21 avril 2022, Pleurtuit. Atelier théâtre autour du thème du loup Rue de l’Avenir Ecole maternelle Pleurtuit

2022-04-21 10:30:00 – 2022-04-21 16:00:00 Rue de l’Avenir Ecole maternelle

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pour les enfants de 5 à 12 ans. Animé par Laetitia Hamon. Les enfants découvriront « Loup gris et la mouche » Pour le déjeuner du midi, prévoir un pique-nique. Tarif : 15€ (20€ pour les enfants hors Pleurtuit) Inscription obligatoire à la médiathèque. Jeudi 21 avril 2022 – De 10h30 à 16h – Ecole maternelle de Pleurtuit +33 2 23 16 12 20 Pour les enfants de 5 à 12 ans. Animé par Laetitia Hamon. Les enfants découvriront « Loup gris et la mouche » Pour le déjeuner du midi, prévoir un pique-nique. Tarif : 15€ (20€ pour les enfants hors Pleurtuit) Inscription obligatoire à la médiathèque. Jeudi 21 avril 2022 – De 10h30 à 16h – Ecole maternelle de Pleurtuit Rue de l’Avenir Ecole maternelle Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Rue de l'Avenir Ecole maternelle Ville Pleurtuit lieuville Rue de l'Avenir Ecole maternelle Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Atelier théâtre autour du thème du loup Pleurtuit 2022-04-21 was last modified: by Atelier théâtre autour du thème du loup Pleurtuit Pleurtuit 21 avril 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine