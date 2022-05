Atelier théâtre amateur : La Station Champbaudet Bouxwiller, 10 juin 2022, Bouxwiller.

Atelier théâtre amateur : La Station Champbaudet Bouxwiller

2022-06-10 – 2022-06-10

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

EUR Théâtre du Marché aux Grains / Céline d’ABOUKIR

Cette saison, les participants à l’Atelier du Mercredi partent à la rencontre d’Eugène LABICHE à travers La station Champbaudet.

On y retrouve Paul TACAREL, un architecte qui a jugé judicieux de prendre pour cliente une veuve, Mme CHAMPBAUDET, qui présente l’avantage d’être la voisine de sa maîtresse, Aglaé, femme mariée à un employé du télégraphe. La veuve a tôt fait de s’enticher du jeune homme, qui, au prétexte de construire un mausolée funéraire à son défunt époux, la visite avec assiduité. TACAREL ne fait que patienter chez elle, attendant le signal de sa maîtresse qui vit à l’étage au-dessus, pour la rejoindre, une fois son mari parti. Cette visite quotidienne, c’est sa station, La station Champbaudet. Dix minutes d’arrêt !, dit-il ironiquement.

Voilà qui suffit à déranger la vie de l’immeuble et à créer un nombre faramineux de quiproquos plus savoureux les uns que les autres…

Billetterie en ligne pour le 10 juin : https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/10-juin-2022-20h30-la-station-champbaudet-atelier-du-mercredi

Billetterie en ligne pour le 11 juin : https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/11-juin-2022-20h30-la-station-champbaudet-atelier-du-mercredi

Bouxwiller

