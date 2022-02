Atelier théâtre adultes et ados Théâtre d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Atelier théâtre adultes et ados

du samedi 5 mars au dimanche 6 mars

Théâtre d'Arles

Atelier théâtre en écho au spectacle _Terairofeu_, à destination des adolescents & adultes Animé par Marguerite Bordat – La Belle Meunière Ouvert à tous les niveaux Tarif 30 € / 15 € Samedi 5 mars de 14h à 17h et dimanche 6 mars de 10h à 13h La Belle Meunière porte des propositions théâtrales, musicales et plastiques dans lesquelles la matière est un élément à part entière ; elles interrogent notre rapport aux éléments, à la nature et à la vie. En écho au spectacle Terairofeu, Marguerite Bordat proposera une approche sensible du théâtre inspirée des écrits de Gaston Bachelard mais aussi de balades et rêveries collectives. Ouvrir un travail sur l’imaginaire confronté à la question du sens, où chacun.e est libre d’improviser, de provoquer, de se perdre, de douter. Renouer avec les éléments pour faire de la matière (la terre, le feu, l’eau …) une véritable partenaire de jeux.

15 à 30 €

Théâtre d'Arles 34 boulevard Georges Clemenceau 13200 Arles

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T13:00:00

