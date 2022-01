Atelier thé & écriture Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier thé & écriture Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris, 12 février 2022, Paris. Atelier thé & écriture

Atelier nunshen, 4 rue Tronchet, Paris, le samedi 12 février à 15:00

**ATELIER THÉ & ÉCRITURE** ————————– ### **Franchissez le pas de l’écriture en dégustant des thés fabuleux !** Laissez-vous surprendre par cet atelier ludique et son approche sensorielle qui vous aidera à libérer votre plume . Il est composé de sessions organisées de la façon suivante : * La dégustation d’un grand cru * Le temps d’écriture * Les lectures accompagnées d’échanges autour des textes Renseignements : [[[nathaliehegron@divinithe.com](mailto:nathaliehegron@divinithe.com)](mailto:nathaliehegron@divinithe.com)] ou par Tél. 06 13 11 43 81 En présentiel : dans le magnifique et inspirant Atelier nunshen, dédié au thé et à sa création, Paris 8e

39€

Libérez votre créativité en dégustant des thés d’exception et inspirants ! Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris 4 rue Tronchet paris Paris Quartier de la Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris Adresse 4 rue Tronchet paris Ville Paris lieuville Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris Paris

Atelier nunshen,4 rue Tronchet,Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/