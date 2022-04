Atelier thaumatrope Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Atelier thaumatrope Médiathèque 14, place du dauphin Plouescat

2022-05-04

Le thaumatrope est l'un des plus anciens jouets d'optique du monde ! Les archéologues pensent qu'ils auraient pu être inventé au paléolithique… Ils fonctionnent selon le principe de la persistance rétinienne : l'œil associe deux dessins en mouvement, pour n'en former qu'un seul. Venez fabriquer votre thaumatrope avec Romuald ! À partir de 5 ans.

