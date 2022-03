Atelier thaumatrope Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Atelier thaumatrope Oloron-Sainte-Marie, 6 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie. Atelier thaumatrope Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie

2022-04-06 15:30:00 – 2022-04-06 Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Tout public. Durée : 1h15.

Cet atelier vous propose de fabriquer votre propre thaumatrope.

Le thaumatrope est un jouet basé sur un principe visuel qui se nomme la « persistance rétinienne ». Tout public. Durée : 1h15.

Cet atelier vous propose de fabriquer votre propre thaumatrope.

Le thaumatrope est un jouet basé sur un principe visuel qui se nomme la « persistance rétinienne ». Tout public. Durée : 1h15.

Cet atelier vous propose de fabriquer votre propre thaumatrope.

Le thaumatrope est un jouet basé sur un principe visuel qui se nomme la « persistance rétinienne ». Villa Bedat

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Villa Bedat Rue de l'Intendant d'Étigny Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Villa Bedat Rue de l'Intendant d'Étigny Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Atelier thaumatrope Oloron-Sainte-Marie 2022-04-06 was last modified: by Atelier thaumatrope Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 6 avril 2022 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques