de 13h30 à 16h30

Le vendredi 9 avril 2021

de 13h30 à 16h30

payant

Apprenez à créer de jolis accessoires à base de chaussettes recyclées Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, un atelier de mode à base de chaussettes!! Mais qu’est-ce donc? C’est la nouvelle tendance de la mode durable, on récupère, on valorise et on crée la mode de demain: éthique, respectueuse de l’environnement et solidaire. Lors de l’atelier apprenez à créer de jolis accessoires à base de chaussettes recyclées. Du 2 et 9 avril 2021

Du 2 et 9 avril 2021
13h30-16h30
3€ / atelier
Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée
36 quai de la Rapée Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (286m) 5 : Quai de la Rapée (373m)

Contact :CPA Annie Fratellini
01.43.40.52.14
villiot@claje.asso.fr
https://claje.asso.fr/
https://www.facebook.com/CentreAnnieFratelliniVilliot/

