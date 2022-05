Atelier “tête de plantes” Le jardin pour la Terre Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Puy-de-Dôme

Atelier “tête de plantes” Le jardin pour la Terre, 5 juin 2022, Arlanc. Atelier “tête de plantes”

le dimanche 5 juin à Le jardin pour la Terre

Atelier « tête de plantes » avec Lucie Floret (Récréa) Tout public. A partir de 6 ans. 7€ par personne. Durée : 1 heure30. Atelier de création à partir de matériaux de récupération ou comment faire un pot pour ses plantes à partir de bouteilles en plastiques : posé sur une table ou suspendu le pot- tête va partout ! Chaque participant repart avec sa création. Le plastique, est utilisé en tant que comme matériaux de récupération à mettre en œuvre, pour les ateliers de SURCYCLAGE. On le valorise de manière à le rendre beau, voire drôle, en fonction de la créativité des usagers.

7€ par participant

Fabriquer un pot pour ses plantes (surcyclage) Le jardin pour la Terre Terre Neyre, 63220 Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Arlanc Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arlanc, Puy-de-Dôme Autres Lieu Le jardin pour la Terre Adresse Terre Neyre, 63220 Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Arlanc lieuville Le jardin pour la Terre Arlanc Departement Puy-de-Dôme

Le jardin pour la Terre Arlanc Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlanc/

Atelier “tête de plantes” Le jardin pour la Terre 2022-06-05 was last modified: by Atelier “tête de plantes” Le jardin pour la Terre Le jardin pour la Terre 5 juin 2022 Arlanc Le jardin pour la Terre Arlanc

Arlanc Puy-de-Dôme