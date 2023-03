Atelier Terres, ça déménage en 2023… Atelier Terres Katia Chiotti Fréjus Catégories d’Évènement: Fréjus

L'atelier sera ouvert au public toute la semaine et tout le week-end pour une visite de l'atelier et une découverte du métier. Des explications sur la matière argile, sur les différentes sortes d'argile, sur les techniques de façonnage, sur les techniques de décoration, sur les techniques de cuisson ainsi que sur les glaçures et les émaux pour une compréhension du savoir-faire. Il y aura des ateliers toute la semaine matin et après-midi pour les adultes toute la semaine, le mercredi sera réservé aux enfants et le week-end à tous. Il y aura des démonstrations pour illustrer les différentes techniques de façonnage. Atelier Terres Katia Chiotti Fréjus

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Céramique poterie Katia Chiotti

