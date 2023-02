Scénographie “La grue de brume et d’opaline” – Céramique – Art textile – Reliure d’Art Atelier Terres de Songes : Des céramiques à vivre et à rêver ! Montesson Catégories d’Évènement: Montesson

Yvelines

La scénographie de "La grue de brume et d'opaline" vous invite à découvrir les savoirs-faire d'artisans d'art d'exception autour d'une édition d'art limitée et numérotée.

Venez découvrir 3 matières et 3 développpements :

– Céramique, Textile et Papier d’art pour sublimer votre quotidien.

Venez découvrir un conte du Japon sur le respect de la nature et le rôle de l’art dans notre humanité. Vous rentrerez dans l’univers onirique :

– d’Annabelle Lepabic brodeuse et artiste textile,

– Sylvie Génot Molinaro Relieuse d’art

– les céramistes Terre à coté (raku) et Terres de Songes (céramique illustrée et bijoux de porcelaine).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Terres de songes

