Ouverture de l’atelier Terre Solo d’Orphée ATELIER TERRE SOLO D’ORPHEE, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Ouverture de l’atelier Terre Solo d’Orphée 1 et 2 avril ATELIER TERRE SOLO D’ORPHEE

Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours handicap moteur mi

ATELIER TERRE SOLO D’ORPHEE 2 Rue Pêcherie 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Céramiste. Exposition-vente. Accueil avec échange sur les techniques de la terre, démonstration sur pièces en cours.

Autodidacte, j’ai rencontré la terre en 1980 et c’est Daniel Culis qui m’en a jeté les bases… Je m’y suis consacrée en 2006. 2009, j’ai commencé à montrer ma production. Je travaille plusieurs sortes d’argiles : la faïence, le grès d’Arnage et la porcelaine. Je faconne et sculpte mes pièces en utilisant et mélangeant différentes techniques. J’expérimente le mélange d’argiles différentes. J’engobe mes créations dont une très forte proportion sont collectées dans la nature : marne, champs, bords de rivière, grottes… Je dessine et grave à l’aiguille. J’aime la matière, les volumes, les couleurs, le graphisme. Je ne dessine rien, j’improvise la forme de chaque pièce ainsi que les couleurs et son graphisme : chaque pièce est unique. Lorsque je suis dans la terre je suis dans son rythme : JE DEVIENS TERRE.

Mon inspiration ? La nature… Chaque instant de la vie… ses inépuisables bonheurs…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Nadine Roux