Atelier Terre Solo d'Orphée – Journées Européennes des Métiers d'Art
Atelier Terre Solo d'Orphée
2 rue Pêcherie
Romans-sur-Isère

2022-04-02 – 2022-04-03

Romans-sur-Isère Drôme Nadine Roux – Céramiste

Autodidacte et installée depuis 6 ans à Romans, l’artisan nous fait découvrir son univers autour de la nature +33 7 81 02 73 18 Atelier Terre Solo d’Orphée 2 rue Pêcherie Romans-sur-Isère

