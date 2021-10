Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Atelier terre, pour les 6-10 ans Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Quand la terre joue au passe-passe entre le végétal et l’animal.** Amuse-toi avec les motifs d’écailles observés chez les lézards et les serpents et invente de nouveaux motifs en utilisant des matériaux de notre environnement ! Atelier proposé par l’artiste Anne Larouze dans le cadre de son exposition La Peau est un paysage au Muséum d’histoire naturelle de Genève. **Dates** Jeudi 28 octobre ou vendredi 29 octobre, de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 10 ans, (8 personnes max.) Samedi 30 octobre de 14h à 16h, tout public (10 personnes max.) **Tarifs** 35.– CHF enfants 40.– CHF adultes **Inscription** Dans la limite des places disponibles • du lundi au jeudi: par email (adp-ariana[at]ville-ge[dot]ch) • vendredi-samedi-dimanche: téléphoner directement au T +41 22 418 54 50 [Visiter la page sur notre site](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/visiter/autres-activites/ateliers/atelier-terre-ecailles-et-pommes-de-pin/)

