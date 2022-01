Atelier terre Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier terre
du jeudi 10 février au jeudi 17 février à Maison de quartier Chantiers

du jeudi 10 février au jeudi 17 février à Maison de quartier Chantiers

Réactivez vos sens en plongeant vos mains dans la terre, un matériau malléable et tolérant, qu’il est aisé d’assembler, de rouler, d’enrouler, de faire des empreintes, d’aplatir, de pétrir, de malaxer. Expérimenter la matière donne force et énergie. On s’étonne de ses capacités et on en découvre de nouvelles.

Sur inscription, apporter un vêtement usagé pour ne pas se salir

Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires:
2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00

2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00

