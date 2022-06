ATELIER TERRE : FABRICATION DE P’TITS POTS POUR L’APÉRO

ATELIER TERRE : FABRICATION DE P’TITS POTS POUR L’APÉRO, 9 juillet 2022, . ATELIER TERRE : FABRICATION DE P’TITS POTS POUR L’APÉRO



2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 12:00:00 Atelier en famille

Adhésion et atelier à prix libre

A partir de 6 ans

Infos/Résa : 06.60.61.40.89

Dominique TIMSIT, « L’Argile en tête », Archéo-Potière. Atelier en famille à partir de 6 ans Atelier en famille

Adhésion et atelier à prix libre

A partir de 6 ans

Infos/Résa : 06.60.61.40.89

Dominique TIMSIT, « L’Argile en tête », Archéo-Potière. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville