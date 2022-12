Atelier Terre Enfants Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Atelier Terre Enfants Romans-sur-Isère, 21 décembre 2022, Romans-sur-Isère . Atelier Terre Enfants 2 rue Pêcherie Atelier Terre Solo d’Orphée Romans-sur-Isère Drôme Atelier Terre Solo d’Orphée 2 rue Pêcherie

2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-22 16:00:00

Atelier Terre Solo d’Orphée 2 rue Pêcherie

Romans-sur-Isère

Drôme EUR 76 76 L’enfant réalisera les objets qu’il désire à travers une approche, un apprentissage ou un approfondissement des techniques de la terre (façonnage, colombin).

Initiation à la couleur (engobes).

Il rapportera à la maison ses créations utilisables. roux.nadine.regine@gmail.com +33 7 81 02 73 18 Atelier Terre Solo d’Orphée 2 rue Pêcherie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Atelier Terre Solo d'Orphée 2 rue Pêcherie Ville Romans-sur-Isère lieuville Atelier Terre Solo d'Orphée 2 rue Pêcherie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Atelier Terre Enfants Romans-sur-Isère 2022-12-21 was last modified: by Atelier Terre Enfants Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 21 décembre 2022 2 rue pêcherie Atelier Terre Solo d'Orphée Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme