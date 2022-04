Atelier terre – Ecailles et pommes de pin Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre de l’exposition « [La peau est un paysage](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/la-peau-est-un-paysage/) », l’artiste Anne Larouzé partage son savoir-faire et nous met la main à la pâte en nous initiant aux techniques de modelage en s’inspirant des écailles observées sur les peaux des lézards et des serpents. La créativité sera au rendez-vous : l’imagination permettra d’inventer de nouveaux motifs en utilisant des matériaux de notre environnement ! Les œuvres seront cuites après l’atelier et pourront être récupérées à une date ultérieure. Un partenariat avec la [Fondation Bruckner](http://www.ceramique-bruckner.ch/). * Lieu : Salle de cours au rez-de-chaussée du Muséum * Horaires : de 10h30 à 12h00 * Dès 6 ans * Inscriptions : [atelierterre.mhn@ville-ge.ch](mailto:atelierterre.mhn@ville-ge.ch) * Limité à 12 personnes [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/atelier-terre-ecailles-et-pommes-de-pin/)

Quand la terre joue au passe-passe entre le végétal et l’animal. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

