Fenêtre sur atelier poterie céramique artisanale 1 et 2 avril ATELIER TERRE DUNOISE

L’atelier ouvrira ses portes afin de vous faire découvrir ses particularités artistiques et techniques.

ATELIER TERRE DUNOISE 7 RUE PRINCIPALE, 23800 ST SULPICE LE DUNOIS Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Programme :

Les ateliers découvertes seront proposés à tous les publics :

Tournage.

Techniques de décoration.

Mon histoire :

Depuis 10 ans, j’expérimente des chemins. Il faut savoir se perdre, s’abandonner pour que la magie opère.

J’ai une affection particulière pour les pièces rondes. Les gestes au tour sont précis, le regard s’éloigne peu à peu, il ne reste qu’elle et moi physiquement, intellectuellement, sentimentalement, intrinsèquement. Créations de vide et de plein aux parois étirées et délicates.

Vous les découvrez à l’atelier et si vous vous laissez aller au questionnement, je vous raconterai l’histoire ou les histoires à l’origine d’une création.

Ma Spécialité : la Terre Sigillée​

Dans la poterie sigillée, il y a d’une part le support, décoré ou non et le vernis d’engobe (apposé sur la surface de la poterie), que l’on appelle la terre sigillée, terre finement et longuement décantée pour ne garder que les particules les plus fines qui vont se vitrifier à la cuisson.

Un résultat surprenant :

Les poteries sont façonnées au tournage, à la main. Elles peuvent être avoir des reliefs ou non, avoir des teintes qui varient de l’orange vif en passant par la rouge, le gris, un aspect métallescent, jusqu’au noir profond. Ces variations infinies vont dépendre du support, de la température de cuisson, du type de cuisson, de ce que l’on peut introduire dans le four au cours de la cuisson, le type de combustible, de l’enfumage, tout est variable à l’infini.

Venez découvrir les secrets de mon savoir-faire à l’atelier !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Mélanie CHENU, Photographe