Portes ouvertes à l’atelier de Poterie Atelier Terre de Veyle, 1 avril 2023, Saint-Julien-sur-Veyle. Portes ouvertes à l’atelier de Poterie 1 et 2 avril Atelier Terre de Veyle Un lieu sympathique pour se retrouver entre passionnés ou en devenir. La terre est un élément qui rassemble, et l’esprit créatif ou pas, tout le monde a envie de créer quelque chose.

Les Journées Européennes des Métiers d’Arts sont l’occasion de visiter un atelier ou la passion de la céramiste se partage avec les visiteurs. Un espace est réservé pour la création d’une oeuvre collective et ephémère sur le thème de l’aquarium.

Démonstration de tournage au rendez vous, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, c’est le moment !

S’il fait beau, il y aura une petite exposition de créateurs locaux en extérieur (sinon, ce sera juste en dépot vente)

Au plaisir de rencontrer les curieux amoureux ou passionnés de la céramique ! Atelier Terre de Veyle 314 route de Saint Jean Bichard, 01540, Saint Julien sur Veyle Saint-Julien-sur-Veyle 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.terre-de-veyle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0682694252 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique poterie moi même

