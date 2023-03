Démonstration tournage sur bois Atelier terre de bois Sorèze Catégories d’Évènement: Sorèze

Tarn

Démonstration tournage sur bois Atelier terre de bois, 27 mars 2023, Sorèze. Démonstration tournage sur bois 27 mars – 2 avril Atelier terre de bois Démonstration tournage sur bois avec brûlage et texturage du bois et explication des différentes méthodes de travail. Explication du principe de glanage et de récupération du bois. Explication du processus du séchage du bois. Découverte du bois « bleu ». Démonstration du tournage dit « en l’air » et du tournage en désaxé. Découverte des différentes expositions présentes : Envolée / Adaptation

Discussion ouverte autour de l’art et du processus créatif…

Tournage en direct selon les envies esthétiques d’un spectateur. Atelier terre de bois Rue st martin soreze Sorèze 81540 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « drosah@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/drosah/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Tournage sur bois Vases Drosah

Détails Catégories d’Évènement: Sorèze, Tarn Autres Lieu Atelier terre de bois Adresse Rue st martin soreze Ville Sorèze Departement Tarn Lieu Ville Atelier terre de bois Sorèze

Atelier terre de bois Sorèze Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soreze/

Démonstration tournage sur bois Atelier terre de bois 2023-03-27 was last modified: by Démonstration tournage sur bois Atelier terre de bois Atelier terre de bois 27 mars 2023 Atelier terre de bois Sorèze Sorèze

Sorèze Tarn