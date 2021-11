Fillé Fillé Fillé, Sarthe ATELIER TERRE & COACHING Fillé Fillé Catégories d’évènement: Fillé

Sarthe

ATELIER TERRE & COACHING Fillé, 28 novembre 2021, Fillé.

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 13:00:00

Fillé Sarthe Fillé Sarthe Pays de la Loire EUR 45 Atelier pour mettre à jour les « ressources » des participants et les matérialiser dans l’argile. Expérience animée en duo par une coach (Rachel Pinget) et une potière (Phaedra Bouvet). Un moment de partage et d’introspection douce. Sur réservation. Phaedra, archéologue potière, vous fera partager sa passion de la céramique à travers le temps. relier@lilo.org +33 6 88 33 28 42 Atelier pour mettre à jour les « ressources » des participants et les matérialiser dans l’argile. Expérience animée en duo par une coach (Rachel Pinget) et une potière (Phaedra Bouvet). Un moment de partage et d’introspection douce. Sur réservation. Fillé

