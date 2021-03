Souillac Souillac Lot, Souillac Atelier Terre-Argile Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac Lot Souillac La terre dans tous ses états par Valéry Jamin

Sorti de sa coquille, Pablo part explorer le vaste monde. Qui va t il rencontrer ? A partir des propositions des enfants et des suggestions des grands, il s’ agit de modeler des objets simples pour donner forme à leur imagination. Avec l’argile, tout est possible !

0-3 ans 9h30

3-6 ans 11h00

