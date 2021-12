Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Atelier terre à Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Atelier terre à Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie, 20 décembre 2021, Saint-Quentin-la-Poterie. Atelier terre à Saint-Quentin-la-Poterie Atelier terre 2, rue du 4 septembre Saint-Quentin-la-Poterie

2021-12-20 14:00:00 – 2021-12-20 17:00:00 Atelier terre 2, rue du 4 septembre

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Saint-Quentin-la-Poterie Gard Occitanie EUR Initiation à la poterie : mettre les mains dans la terre, mettre à profit sa créativité pour réaliser un objet unique, passer au décor en utilisant des engobes colorés, s’impatienter du résultat après séchage et cuisson, tout un programme ! contact@officeculturel.com +33 4 66 22 74 38 https://www.capitale-ceramique.com/ Atelier terre 2, rue du 4 septembre Saint-Quentin-la-Poterie

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Autres Lieu Saint-Quentin-la-Poterie Adresse Atelier terre 2, rue du 4 septembre Ville Saint-Quentin-la-Poterie lieuville Atelier terre 2, rue du 4 septembre Saint-Quentin-la-Poterie