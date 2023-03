Tournage et décoration : sublimons ensemble les objets du quotidien Atelier TerraLuna Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tournage et décoration : sublimons ensemble les objets du quotidien Atelier TerraLuna, 31 mars 2023, Antibes. Tournage et décoration : sublimons ensemble les objets du quotidien 31 mars – 2 avril Atelier TerraLuna Vendredi, samedi et dimanche des démonstrations de tournage auront lieu de 10h30 à 12h (gratuit). Les après-midis venez décorer votre céramique puis laissez-la à l’atelier afin de la cuire et de la récupérer une semaine plus tard (activité payante en fonction de la taille de la pièce à décorer choisie, tarif réduit 10% spécial JEMA). En parallèle participez toute la journée à la décoration d’une oeuvre commune sur terre crue qui sera ensuite cuite et exposée à l’atelier (gratuit).

L’atelier TerraLuna a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre la céramique, un art qui traverse les âges. Le « café céramique » point d’entrée original de l’atelier, est une occasion d’échanger et de découvrir le métier de céramiste, d’expérimenter éventuellement les différentes techniques, et de pouvoir finalement acheter dans le futur une œuvre en ayant conscience de son histoire.

Mais avant tout, ce lieu a l'ambition de libérer l'étincelle créative en chacun de ceux qui franchiront sa porte… Bonne découverte !

Atelier TerraLuna
27 boulevard d'Aguillon, Antibes
Antibes 06600
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

