La céramique au cœur de la cuisine Atelier Terralhas, 1 avril 2023, Comprégnac.

Atelier Terralhas Peyre 12100 Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie

La céramique sera au centre de ce goûter offert par la Mairie de Comprégnac Peyre, Atelier Terralhas et Kaolin céramique. Venez assister à des démonstrations de fabrication autour de la terre , et partager un moment céramique dans un des plus beaux villages de France.

Valérie Bacon :

vous propose une petite exploration de vaisselle faite à la main pour une utilisation au quotidien afin d’accorder à chaque moment de la vie du sens et de la poésie

Façonnés dans un esprit libre et ludique, Terre vernissée. Pièces uniques, humour et poésie pour inspiration; Les décors d’engobe sont sous un émail transparent. Cuisson 1050°.

Atelier Terralhas:

La cristallisation, phénomène naturel, devient au 19ème siècle un sujet d’étude pour la chimie céramique, particulièrement à Sèvres. Reproduire sur l’émail et développer ce phénomène pour obtenir des macro cristaux reste aujourd’hui un passionnant travail de recherche. En céramique tous les émaux sont composés de plusieurs minéraux. Pour obtenir des cristaux, il faut se situer autour d’une formule chimique très précise. Cela demande énormément de recherches.Après cuisson à 1280°-1300° le potier refroidit doucement le four tout en imposant des paliers de durées et de températures précises. L’alchimie entre la composition de l’émail, la cuisson (6 à 8 heures), puis les paliers de refroidissement après cuisson (6 à 8 heures) afin de reproduire dans le four le même processus naturel que la formation des cristaux



