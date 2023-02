Atelier terrain « Projet Arriskua » – Baie de Txingudi : changement climatique et risques en estuaire Route de la Corniche Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Cette sortie très courte se fera aux abords de l'estuaire du fleuve Bidassoa. Cet estuaire est un milieu riche et dynamique, constitué de marais, de bancs de sable, de lagunes, c'est un lieu de passage très apprécié des oiseaux migrateurs. La zone est sujette au risque d'inondation, éventuellement aggravé par le risque de submersion. L'objet de la sortie est de mieux comprendre l'estuaire et d'aborder tranquillement les questions de risque associées à ce milieu: Qui fait quoi en gestion des risques? Où chercher de l'information? Mieux connaître pour mieux se préparer…

