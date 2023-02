Atelier terrain de risques littoraux, 27 mars 2023, Bidart OT Bidart Bidart.

Atelier terrain de risques littoraux

Rue Erretegia Bidart Pyrénées-Atlantiques

2023-03-27 14:00:00 – 2023-03-27 17:00:00

Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Bidart

EUR 0 La stratégie de gestion du recul du trait de côte implique une approche différenciée selon les conditions spécifiques de chaque secteur – il n’y a pas une seule solution adaptée à tous les contextes.

Accompagné d’un géologue et d’un géomorphologue chargé de mission du CPIE Littoral basque vous allez tenter de comprendre comment la géologie conditionne l’érosion des falaises à Bidart et donc comment elle contribue aux risques de manière assez spectaculaire ! Sur la plage du Centre dans un premier temps nous découvrirons à quel point la géologie dans le secteur de Bidart est complexe et comment les phénomènes naturels en sont les conséquences, à la fois sur le temps long et au quotidien.

Ensuite, nous nous rendrons à Erretegia en voiture afin de poursuivre cette exploration ensemble.

Gratuit et sur inscription

Lieu de RDV à Bidart indiqué à l’inscription

+33 5 59 74 16 18 CPIE Littoral basque

Office de Tourisme de Bidart

Bidart

