Atelier Terrahna Larbey

Naturopathie au fil des saisons avec Lucie Bouveron La nature nous ouvre la voie de la résilience, de l’échange et de l’amour. Pendant 3h, nous déambulons à la rencontre d’une plante sauvage de saison. Son observation et sa cueillette mettront tous nos sens en éveil. Il sera alors temps de nous ancrer en nous connectant à ses vertus médicinales. Relaxés et ancrés, viendra le temps de l’apprentissage d’une préparation, culinaire ou cosmétique, mais toujours dans le respect de la plante cueillie. Nous prenons ensuite un temps avec ceux qui le souhaitent pour partager une collation naturopathique que j’aurai pris soin de préparer, et de discuter tous ensemble pendant un moment privilégié. Ateliers à partir de 10 ans. ATELIER TERRAHNA

