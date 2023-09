Atelier : Tenkoku, l’art de la gravure de sceaux Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier : Tenkoku, l’art de la gravure de sceaux Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 28 octobre 2023, Paris. Le samedi 28 octobre 2023

de 16h15 à 18h45

Le samedi 28 octobre 2023

de 13h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant 40 euros Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie, se pratique sur une surface minuscule. Durant cet atelier, vous graverez sur de

la pierre votre prénom ou votre mot préféré en japonais dans le style tensho (caractéristique des sceaux) ou

en syllabaire kana. Vous pourrez

utiliser ce sceau pour signer vos lettres, vos dessins, etc. Vous

confectionnerez aussi un hakama,

capuchon pour protéger le sceau, avec des tissus japonais. Professeure : Miki

Umeda-Kubo Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/tenkoku-lart-de-la-gravure-de-sceaux_1

Miki Kubo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis Quai Jacques Chirac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la culture du Japon à Paris Paris latitude longitude 48.8557263333566,2.28984815042878

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/