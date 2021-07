Martainville-Épreville Martainville-Épreville Martainville-Épreville, Seine-Maritime Atelier « Teinture végétale » Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Atelier « Teinture végétale » Martainville-Épreville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Martainville-Épreville. Atelier « Teinture végétale » 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 17:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Initiation à la teinture végétale au château de Martainville. Au programme : découverte du jardin, des plantes tinctoriales et teinture végétale avec des feuilles de pommiers. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département.

Dans le cadre du cycle de stage « Découverte de la teinture végétale ». Initiation à la teinture végétale au château de Martainville. Au programme : découverte du jardin, des plantes tinctoriales et teinture végétale avec des feuilles de pommiers. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département.

Dans le cadre… chateaudemartainville@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/ Initiation à la teinture végétale au château de Martainville. Au programme : découverte du jardin, des plantes tinctoriales et teinture végétale avec des feuilles de pommiers. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département.

Dans le cadre du cycle de stage « Découverte de la teinture végétale ». dernière mise à jour : 2021-02-20 par

Détails Catégories d’évènement: Martainville-Épreville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Martainville-Épreville Adresse Ville Martainville-Épreville lieuville 49.45841#1.29381