Atelier teinture végétale Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Atelier teinture végétale Besançon, 21 avril 2022, Besançon. Atelier teinture végétale Atelier Juste ici 7 Avenue du Parc Besançon

2022-04-21 – 2022-04-21 Atelier Juste ici 7 Avenue du Parc

Besançon Doubs EUR 0 0 Atelier teinture végétale Les Ateliers Juste Ici est un projet d’appropriation collective et créative des espaces publics porté par l’association Juste Ici depuis 2018 dans le quartier de Planoise et depuis 2021 dans le quartier de Clairs Soleils, dans le cadre du Contrat de Ville. le 21 avril de 15h00 à 17h00 ju@bien-urbain.fr Atelier teinture végétale Les Ateliers Juste Ici est un projet d’appropriation collective et créative des espaces publics porté par l’association Juste Ici depuis 2018 dans le quartier de Planoise et depuis 2021 dans le quartier de Clairs Soleils, dans le cadre du Contrat de Ville. le 21 avril de 15h00 à 17h00 Atelier Juste ici 7 Avenue du Parc Besançon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Atelier Juste ici 7 Avenue du Parc Ville Besançon lieuville Atelier Juste ici 7 Avenue du Parc Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Atelier teinture végétale Besançon 2022-04-21 was last modified: by Atelier teinture végétale Besançon Besançon 21 avril 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs