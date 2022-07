ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE ADULTE

Minimum 4 personnes inscrite pour que l’atelier puisse avoir lieu. Inscription obligatoire au 07 87 08 08 86 ou sur vague.eco.creative@gmail.com L’association La Vague Éco-Créative vous propose un atelier adulte de découverte de la teinture végétale par fermentation, vous repartez avec vos écheveaux de laine teintés. Ambiance détendue et chaleureuse assurée, animé par Myriam.

Minimum 4 personnes inscrite pour que l'atelier puisse avoir lieu. Inscription obligatoire au 07 87 08 08 86 ou sur vague.eco.creative@gmail.com

