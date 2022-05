Atelier teinture Tie and dye Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Atelier teinture Tie and dye Maison Folie Hospice d’Havré, 1 juin 2022, Tourcoing. Atelier teinture Tie and dye

du mercredi 1 juin au samedi 17 septembre à Maison Folie Hospice d’Havré

Mercredi 1er juin à 15h30 : Journée Nationale de la parentalité Mercredi 13 juillet à 15h Samedi 17 septembre à 15h30 Durée 1h30 Parent-enfant à partir de 8 ans

Gratuit sur réservation

A partir de plantes et légumes, venez teindre votre tote bag dans des motifs psychédéliques, à la façon tie et dye, et repartez à la fin avec votre sac personnalisé. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

