Atelier teinture couleurs végétales, 1 juin 2022, .

Atelier teinture couleurs végétales

2022-06-01 – 2022-12-18

75

Immergez-vous dans le monde de la couleur le temps d’une après-midi A partir d’une sélection de végétaux (feuilles, écorces, racines, noyaux, baies, …) créez votre bain de teinture, découvrez un éventail de couleurs que la nature nous offre.Repartez avec votre propre dégradé de couleurs que vous pourrez transformer à la maison comme il vous plaira, et un annuaire des plantes faciles à trouver près de chez vous et un carnet de recettes.A vos chaudrons ! Dans la famille on reprisait les chaussettes, on brodait les draps, on faisait du tricot, on crochetait la laine et le coton. Avec Anne, on y met de la couleur au naturel. Cette famille à vélo arpente la région à la recherche de végétaux aux propriétés tinctoriales connues ou méconnues qui seront transformés en couleur, en motifs, en coussins ou tapis de carte. Un savoir-faire ancestral, des créations infinies et l’expérience de voir la nature autrement.Prérequis : un tablier ou une tenue pouvant être tachéeTarif : 75 € Durée : 4 heuresDates : Réservation par téléphone au 06 63 91 54 07Nombre minimum -maximum de participant : 5Type de public : Age minimum: 15 ans Renseignements: Dejean Anne Nom : La Petite Fabriqu’AAdresse : 7 ter rue Gauger 34590 MarsillarguesTéléphone : 06 63 91 54 07Email : dejean.anne1@gmail.com

