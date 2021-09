Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Aisne, Fresnoy-le-Grand Atelier Teindre au naturel à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignement contactez nous au 03 23 09 02 74 contact@la-maison-du-textile.com +33 3 23 09 02 74 La Maison du Textile propose un atelier de découverte des techniques de teinture végétale le samedi 4 septembre de 14h à 18h.

Au programme, cueillette dans le jardin puis initiation aux différentes étapes de préparation du bain de teinture.

Attention le nombre de place est limité !

Maison du textile

