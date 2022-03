Atelier “Tee-shirt” Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-07-14 – 2022-08-18

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 20 20 Chacun décore ou customise à sa guise ! dessin, broderie, perles … plusieurs supports proposés. Pour les enfants de 4 à 12 ans. christine-loda@live.fr +33 6 22 73 44 33 http://www.creaticri.fr/ Le Chambon-sur-Lignon

