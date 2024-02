ATELIER TECHNO Maraussan, samedi 10 février 2024.

ATELIER TECHNO Maraussan Hérault

Venez découvrir l’univers fascinant des métaux, de la mine au produit fini, lors de l’atelier techno animé par Patrice Quemeneur. Destiné aux enfants dès 9 ans, cet atelier vous plongera dans le processus de transformation des métaux, des mines où ils sont extraits jusqu’à leur utilisation dans divers produits du quotidien. Au travers d’expériences ludiques et de démonstrations captivantes, Patrice Quemeneur vous dévoilera les secrets de la métallurgie et vous fera vivre une expérience enrichissante et instructive. Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie mediatheque.maraussan@ladomitienne.com

